ЖЕНЕВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировая авиационная отрасль, как ожидается, получит небольшую прибыль в размере 4,7 миллиарда долларов в 2023 году впервые с 2019 года, говорится в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Московская компания разработала чип для гражданской авиации

"Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает возвращения мировой авиационной отрасли к прибыльности в 2023 году, поскольку авиакомпании продолжают сокращать убытки, связанные с последствиями пандемии COVID-19 для их бизнеса в 2022 году", — сказано в документе.

По данным IATA, ожидается, что в 2023 году авиакомпании получат небольшую чистую прибыль в размере 4,7 миллиарда долларов — рентабельность по чистой прибыли составит 0,6% — показатель, если прогноз оправдается, впервые выйдет в плюс с 2019 года, когда чистая прибыль отрасли составила 26,4 миллиарда долларов (рентабельность по чистой прибыли 3,1%).

"В 2022 году чистые убытки авиакомпаний составили 6,9 миллиарда долларов (улучшение по сравнению с убытком в 9,7 миллиарда долларов за 2022 год в июньском прогнозе IATA). Это значительно лучше, чем убытки в размере 42 миллиардов долларов и 137,7 миллиарда долларов, которые были реализованы в 2021 и 2020 годах соответственно", — добавляется в пресс-релизе.