МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Минфин России 7 декабря на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит бумаги 26237, 29023 и 52004 серий, говорится в сообщении министерства. Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2025 году

Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года, ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29023 с погашением в августе 2034 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52004 с погашением в марте 2032 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.