МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов предложил создать гибридный формат допуска физических лиц к различным финансовым инструментам — через инвестиционных советников. Набсовет Мосбиржи рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

"Мы прекрасно понимаем, что физику-инвестору нужны знания, нужны правильные советы, поэтому чрезвычайно важным является развитие структуры коллективного инвестирования, доверительного управления и финансового консультирования", — сказал он, выступая на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

В этом смысле те программы, которые делает Московская биржа и профессиональное сообщество по просвещению населения, должны быть усилены, сказал он.

"Возможно, мы должны кроме тестов создать некий гибридный вариант допуска физических лиц к различным инструментам через финансовых советников. То есть, как по рецепту врача ты можешь в аптеке что-то купить сам, но если что-то сложное, ты идешь к врачу, он выписывает рецепт, и ты это покупаешь", — сказал он.

"Модернизация экономики, инновации, быстрорастущие компании — все это гораздо сложнее, чем рядовой российский гражданин способен понять. Здесь финансовое консультирование должно существенным образом расширить возможности предприятий привлекать от физических лиц какие-либо ресурсы", — заключил Швецов.