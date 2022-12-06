МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Банк России рассматривает целесообразность поэтапного введения регулирования аутсорсинга на финансовом рынке с целью повышения качества услуг его участников, говорится в докладе ЦБ для общественных консультаций. Замглавы ЦБ призвал постепенно отменять послабления для банков

"Банк России рассматривает целесообразность поэтапного введения регулирования, направленного в первую очередь на обеспечение управления связанными с аутсорсингом рисками, по отдельным направлениям деятельности поднадзорных Банку России организаций", — сказано в документе.

Реализация предлагаемых нововведений, по мнению Банка России, позволит расширить существующую практику аутсорсинга на финансовом рынке в рамках регулируемого поля и в целом окажет положительное влияние на качество финансовых услуг, непрерывность деятельности участников финансового рынка и его стабильность.

Предполагается, что регулирование будет основано на принципе сохранения за участником финансового рынка ответственности в отношении переданных на аутсорсинг отдельных функций в рамках осуществляемого вида деятельности.

Также Банк России определит перечень функций, которые не могут быть переданы на аутсорсинг. Например, планируется сохранить действующий подход, не допускающий передачу кредитными организациями на аутсорсинг полномочий на совершение банковских операций.