МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Член правления Банка Японии Тойоаки Накамура заявил в среду, что центральный банк должен "терпеливо" сохранять свою чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономику в период восстановления после спада, вызванного пандемией коронавируса.

"Наблюдаемый в последнее время рост цен пока не сопровождается ростом заработных плат", а это означает, что центральному банку пока следует сохранять денежно-кредитную политику крайне мягкой, заявил, выступая с речью, Накамура.