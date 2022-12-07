Банк Японии призвали к сохранению крайне мягкой монетарной политики
Член правления Банка Японии Накамура призвал сохранять крайне мягкую монетарную политику
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Член правления Банка Японии Тойоаки Накамура заявил в среду, что центральный банк должен "терпеливо" сохранять свою чрезвычайно мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономику в период восстановления после спада, вызванного пандемией коронавируса.
"Наблюдаемый в последнее время рост цен пока не сопровождается ростом заработных плат", а это означает, что центральному банку пока следует сохранять денежно-кредитную политику крайне мягкой, заявил, выступая с речью, Накамура.
https://1prime.ru/finance/20221207/839079582.html
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