МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 декабря 2022 года, по предварительным данным, исполнены на 2,785 триллиона рублей, или на 85,1% от годового плана, сообщил Минфин РФ. Раскрыт секрет, как не "сжечь" сбережения в долларах

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов — по состоянию на 1 декабря 2022 года – составило 2 784,9 миллиарда рублей или 85,1% от плановых бюджетных назначений", — говорится в сообщении министерства.

Лидером по расходованию средств по итогам 11 месяцев оказался национальный проект "Демография" – он исполнен на 94,8% от годового плана. За ним следуют нацпроекты "Наука и университеты" (93,9%), "Культура" (93,1%), "Жилье и городская среда" — 92% и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) — 91,9%.

Исполнение расходов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" составило 85,7%, по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" — 84,3%, "Здравоохранение" — 82,2%, "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" — 81,4%, по нацпроекту "Производительность труда" — 79,6%.

Расходы по нацпроекту "Образование" составили 75,8% от годовых назначений, "Экология" — 69,9%, "Международная кооперация и экспорт" — 69,3%.

По нацпроекту "Цифровая экономика Российской Федерации" расходы исполнены чуть более чем наполовину от годового плана – на 51,6%.

Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".