МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Международные резервы Украины благодаря регулярному поступлению финансовой помощи из-за рубежа превысили уровень, который был на утро 24 февраля, и уже почти достигли 28 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка страны. В США зафиксировали падение уровня поддержки Украины

"По состоянию на 1 декабря, международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 951,4 миллиона долларов США", — говорится в сообщении. В нем указывается, что к утру 24 февраля 2022 года они составляли 27,4 миллиарда долларов.

По данным регулятора, только за ноябрь резервы выросли на 10,7% благодаря "ритмичным поступлениям международной помощи" на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Нацбанком и "умеренным долговым выплатам" Украины в иностранной валюте.

В частности в этом месяце на валютные счета правительства в Нацбанке поступило 4,6 миллиарда долларов: 2,53 миллиарда от Евросоюза, 1,5 миллиарда от США через трастовый фонд Всемирного банка, 518 миллионов от размещения валютных облигаций, 69 миллионов долларов от других международных кредиторов.

При этом валютные выплаты по госдолгу составили лишь 605 миллионов долларов. Международному валютному фонду было выплачено 119 миллионов долларов. На валютном рынке Нацбанк продал 1,633 миллиарда долларов, а купил 64 миллиона долларов.