МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Банк Канады, как ожидается, в среду повысит ключевую процентную ставку до самого высокого уровня за 14 лет, а также может просигнализировать о скором завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, направленного на обуздание высокой инфляции, говорят аналитики. Они отмечают наличие признаков замедления канадской экономики. Австралийский доллар вырос после повышения ставки Банка Австралии

В последние девять месяцев центральный банк Канады повышал стоимость заимствований рекордными темпами. Ключевая ставка уже поднята на 350 базисных пунктов, до 3,75%, и поднимется еще выше после публикации решения Банка Канады в 15.00 по Гринвичу.

Управляющий центрального банка Тифф Маклем неоднократно отмечал необходимость дальнейшего повышения процентных ставок. При этом он допускал возможность замедления темпов повышения ставки до 25 базисных пунктов. В октябре, например, ставка была повышена на 50 б.п.

"Оценки вероятности (различных итогов заседания регулятора) очень близки, но мы все же ожидаем, что Банк Канады поднимет ставку на 50 б.п., — говорит Бенджамин Райцес, стратег-аналитик BMO Capital Markets. — Хоты пик инфляции, возможно, уже позади, баланс рисков по-прежнему смещен в повышательную сторону, и инфляция может оказаться более устойчивой, чем предполагалось".

Котировки денежных рынков предполагают повышение ставки Банка Канады на 25 б.п., тогда как незначительное большинство опрошенных Reuters аналитиков ожидают более существенного ужесточения денежно-кредитной политики.

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