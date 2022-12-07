МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 декабря составили 567,3 миллиарда долларов против 547,2 миллиарда на 1 ноября, сообщил Банк России. Нацбанк Украины отчитался о росте резервов выше 24 февраля

Таким образом, за ноябрь резервы выросли на 20,1 миллиарда долларов, или на 3,7%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.