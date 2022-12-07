Общественный совет при Минфине обсудит проект стратегии развития финрынков
Общественный совет при Минфине 9 декабря обсудит проект стратегии развития финрынка России
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Проект стратегии развития финрынка РФ до 2030 года рассмотрят на заседании Общественного совета при министерстве финансов 9 декабря, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.
"Повестка открытого заседания Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации. "9" декабря 2022 года… 1. О проекте стратегии развития финансовых рынков Российской Федерации до 2030 года", — говорится в сообщении.
Добавляется также, что на заседании также обсудят прогнозы исполнения региональных бюджетов в 2022-2023 годах.
Ранее Минфин совместно с Банком России внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Тогда же министерство финансов отмечало, что, согласно документу, ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций.
https://1prime.ru/finance/20221207/839090919.html
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