МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Проект стратегии развития финрынка РФ до 2030 года рассмотрят на заседании Общественного совета при министерстве финансов 9 декабря, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ. Минфин выступил против тотального лицензирования майнинга

"Повестка открытого заседания Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации. "9" декабря 2022 года… 1. О проекте стратегии развития финансовых рынков Российской Федерации до 2030 года", — говорится в сообщении.

Добавляется также, что на заседании также обсудят прогнозы исполнения региональных бюджетов в 2022-2023 годах.

Ранее Минфин совместно с Банком России внесли в правительство проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Тогда же министерство финансов отмечало, что, согласно документу, ключевой задачей на горизонте до 2030 года станет ускорение преобразования российской экономики с опорой в первую очередь на внутренние источники финансирования инвестиций.