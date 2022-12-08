МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Участники рынка продают облигации Японии и поднимают другие ее рыночные процентные ставки в надежде на то, что скоро центральный банк будет вынужден скорректировать свою крайне мягкую денежно-кредитную политику. Банк Японии призвали к сохранению крайне мягкой монетарной политики

Эти надежды усилились в конце прошлого месяца, когда данные показали, что цены в Токио в ноябре росли самым быстрым годовым темпом за 40 лет, а значит, Банк Японии приблизился к устойчивому достижению целевого уровня инфляции в 2%.

"С ростом цен ожидания изменения политики управления кривой доходности центральным банком усилились", — сказал генеральный директор Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Масаюки Когути.

Инвесторы несколько дней удерживали доходность 10-летних облигаций на уровне 0,25%, то есть на верхнем пределе установленного Банком Японии целевого диапазона, хотя центральный банк готов покупать такие облигации в неограниченных объемах.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода неоднократно подчеркивал необходимость продолжать управление кривой доходности, хотя другие ключные центральные банки ужесточают политику для обуздания инфляции. Управление кривой доходности (YCC) означает, что центральный банк удерживает краткосрочную процентную ставку на уровне —0,1%, а доходность 10-летних облигаций — около нуля и не выше 0,25%.

"Фокус на доходности 10-летнего долга и YCC несколько нелогичен, потому что другие ставки на рынке уже отошли от YCC", — сказал аналитик UBS Джеймс Малкольм. Правительство Японии улучшило оценку сокращения ВВП

По словам Куроды, политика центрального банка не изменится, пока обусловленная ростом затрат инфляция не будет сопровождаться ускорением роста зарплат. Эти заявления, а также мнение, согласно которому Курода не станет корректировать политику до окончания срока пребывания на посту главы центрального банка в апреле, несколько раз в этом году заставляли инвесторов отказываться от ставок на перемены.

"Короткие позиции по японским облигациям пока не закрыты", — сказал аналитик SMBC Nikko Securities Атару Окумура.

На прошлой неделе иностранные инвесторы продали облигации Японии на 1,1 трлн иен, а на предыдущей неделе — на 45,1 млрд иен.

В октябре расхождение траекторий денежно-кредитной политики ФРС и Банка Японии обусловило падение иены против доллара США до минимума за 32 года.

"Центральный банк может скорректировать YCC до марта. Такое решение может быть принято после переговоров об оплате труда, но, возможно, Банк Японии не будет дожидаться этого", — сказал экономист JPMorgan Securities Айако Фудзита.