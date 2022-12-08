МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Минфин России оценивает дефицит федерального бюджета по итогам 2022 года примерно в 2% ВВП, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Саудовская Аравия впервые за девять лет достигла профицита бюджета

"Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будут проводиться достаточно значительные объемы бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП", — сказал Силуанов.

В следующем году, добавил он, по плану прогнозируется примерно такой же дефицит.

Кроме того, отметил Силуанов, давать оценку влиянию "потолка" цен на нефть на бюджет в данный момент преждевременно.

Он добавил, что это абсолютно нерыночный механизм.

"Сейчас правительство РФ формирует ответные меры. Мы, как заявлял президент Российской Федерации, не будем подписывать контракты, где будет упоминаться регулирование цен и потолки этих цен. В ближайшее время Российская Федерация ответит на те решения, которые были приняты в отношении потолка", — подчеркнул министр.

Он указал, что нерыночные меры перекашивают рынок — и это скажется или на ценах на сырье, или на объемах его предложения.