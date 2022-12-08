МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Минфин России планирует в текущем и следующем году использовать для покрытия дефицита бюджета в основном ОФЗ, чтобы минимизировать траты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сказал журналистам глава министерства Антон Силуанов. Минфин предложил унифицировать выплаты нерезидентам по ОФЗ и евробондам

"В наших планах на текущих год и следующий год — использование основных инструментов в качестве источников финансирования дефицита бюджета: привлечение средств с рынка финансового и возможность использовать средств Фонда национального благосостояния. Учитывая то, что средства ФНБ — это серьезный ресурс для инфраструктурного развития нашей экономики, мы делаем все необходимое для того, чтобы минимизировать задействование этого источника. Поэтому в текущем году, в конце года активно выходим на финансовый рынок заимствований с тем, чтобы минимизировать траты средств ФНБ", — заявил Силуанов.

Он также добавил, что средства из ФНБ должны идти на развитие инфраструктурных проектов. "Все это требует длинных и недорогих средств. А средства ФНБ как никакой другой источник к этому очень хорошо подходят, поэтому будем использовать в первую очередь ФНБ на инфраструктурное развитие проектов", — пояснил глава Минфина.

В конце ноября министр финансов рассказал журналистам, что Минфин продолжит привлекать ресурсы на рынке, пока есть спрос со стороны инвесторов, сохраняя ФНБ для инвестиций.