МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил сотрудников Федерального казначейства с 30-летием образования службы, сообщается на сайте кабмина. Попытки Запада навязать свои правила обречены на провал, считает Мишустин

В четверг, 8 декабря 2022 года, исполняется 30 лет со дня создания ведомства.

"Поздравляю вас с юбилеем службы… Сегодня ваше ведомство обеспечивает исполнение федерального бюджета, способствует повышению эффективности финансовой системы страны. Благодаря четкой и слаженной работе коллектива высокопрофессиональных специалистов служба успешно выполняет свою главную миссию — сохранения высокого уровня управления общественными финансовыми ресурсами", — говорится в обращении премьера.

Он отметил, что казначеев, бухгалтеров, ревизоров отличают такие качества, как добросовестность и неравнодушное отношение к своему делу, готовность решать самые сложные задачи в области бюджетной политики, контроля за поступлением, целевым и экономным использованием государственных средств.

Мишустин пожелал всем сотрудникам Казначейства успехов, новых достижений и реализации намеченных планов, здоровья, счастья и благополучия.