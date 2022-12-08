КАИР, 8 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Египта и министерство финансов изучают варианты проведения финансовых операций с РФ, в том числе расчетов в рублях, в свете мирового финансового кризиса, заявил кабинет министров страны. Египет присоединился к Новому банку развития БРИКС

В сентябре показатель годовой инфляции в Египте превысил 15% впервые за почти четыре года. В своем отчете кабмин ответил на ряд вопросов и слухов относительно состояния экономики страны, признав, что ЦБ отпустил в свободное плавание курс египетского фунта, так как это способствует увеличению экспорта и местного производства и уменьшению интереса к импортным товарам.

Правительство отметило, что ЦБ постоянно вливает в рынок иностранную валюту для реализации импортных товаров, скопившихся в портах Египта.

Отмечается, что ЦБ и минфин создали рабочую группу для разработки сценариев по преодолению "долларовой бреши", также ряду министерств направлены указания по уменьшению расходов в долларах.

"ЦБ в координации с минфином изучает ряд альтернатив для обеспечения финансовых операций с российской стороной в свете мирового экономического кризиса. Эти варианты должны помочь в уменьшении негативного влияния кризиса на египетскую экономику", — сообщается в отчете в рубрике касательно возможности использования российского рубля в расчетах.

Туристы из России скоро смогут оплачивать билеты для посещения пирамид Гизы рублями, сообщила ранее РИА Новости глава комитета по туризму парламента Египта Нора Али.

В марте 2020 года международные валютные резервы Египта достигли впервые в истории страны рекордного уровня в 45 миллиардов долларов. После этого резервы постоянно сокращались. ЦБ объяснял, что использует средства из валютных резервов для удовлетворения спроса египетского рынка на иностранную валюту и обеспечения импорта стратегических товаров, а также для выплаты обязательств по внешнему долгу. По состоянию на конец ноября резервы ЦБ превышают 33 миллиарда долларов.

Глава ЦБ Египта Хасан Абдалла ранее сообщал, что банк разрабатывает индекс египетского фунта с целью отказаться от привязки национальной валюты к доллару.

Египетский фунт с марта упал по отношению к доллару более чем на 58%, на данный момент курс превышает 24,5 фунтов за 1 доллар. Активизировался и "черный рынок", на котором, по сообщениям СМИ, уже фигурируют цифры порядка 35 фунтов за доллар.

Египет в конце марта обратился в МВФ с просьбой начать консультации по поводу новой программы поддержки планов египетского государства по проведению полномасштабной экономической реформы.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули в октябре заявил, что Каир и МВФ достигли соглашения по новому пакету экономических реформ, фонд выделит Каиру порядка 4 миллиардов долларов. По его словам, еще 5 миллиардов долларов, как предполагается, выделят страны-партнеры и "международные институты".