МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Росбанк открыл корреспондентские счета в индийских рупиях и сербских динарах, клиенты могут воспользоваться ими для проведения трансграничных платежей, сообщает банк. Египет изучит варианты проведения финансовых расчетов с Россией в рублях

"Портфель корреспондентских счетов Росбанка в иностранной валюте продолжает расширяться. Теперь клиенты могут воспользоваться счетами в индийских рупиях и сербских динарах для проведения трансграничных платежей", — говорится в сообщении.

"Наличие корреспондентских счетов в обозначенных валютах обусловлено, в первую очередь, солидным и многопрофильным объемом внешнеторговых операций, а также растущей долей инвестиций РФ в экономики Индии и Сербии, что в полной мере соответствует вектору развития участников ВЭД", — приводятся в сообщении слова вице-президента департамента корпоративного бизнеса Росбанка Александра Рахманина.

Уточняется также, что в сентябре Росбанк уже открыл корреспондентские счета в национальных валютах Турции, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Монголии, ОАЭ, Армении и Узбекистана.

Росбанк имеет более 220 отделений и 33 тысяч банкоматов партнерской сети, включая порядка 1500 собственных. В ноябре владелец Росбанка холдинг "Интеррос" передал 47,5% акций Росбанка Благотворительному фонду Владимира Потанина, сохранив за собой менее 45%.