МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. По мнению экономистов, опрошенных Reuters, Европейский центральный банк на следующей неделе повысит ставку по депозитам на 50 базисных пунктов, до 2,00%, хотя экономика еврозоны почти наверняка вступит в рецессию. Такая политика нацелена на борьбу с инфляцией, которая в пять раз превышает целевой уровень центрального банка. Европейские биржи падают перед решением ЕЦБ по ставке

В процессе кампании по борьбе с инфляцией, которая началась в июле текущего года, то есть позднее, чем у других крупных центральных банков, ЕЦБ повышал ставки самыми быстрыми темпами в своей истории. Ставка по депозитам за это время выросла на 200 базисных пунктов, до 1,50%.

Согласно опросу Reuters, проведенному 5-8 декабря, после заседания, намеченного на четверг, банки будут получать по своим депозитам 2,00%. Это самый высокий уровень с 2009 года. Ставка рефинансирования также вырастет на 50 базисных пунктов, до 2,50%.

Этот срединный прогноз по ставке по депозитам поддерживает 51 из 60 опрошенных экономистов, при этом двое сказали, что ЕЦБ будет более осторожным, а семеро считают, что он будет действовать более агрессивно.

На своем предыдущем заседании, состоявшемся в конце октября, Управляющий совет повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов.

Также широко ожидается, что Федеральная резервная система замедлит темпы повышения своей ключевой ставки до 50 базисных пунктов, после того как она ее повышала на 75 базисных пунктов четыре раза подряд. Заседание ФРС завершится в среду, то есть за один день до того, как станет известно решение ЕЦБ.

"Заседание ЕЦБ на следующей неделе — это одна из немногих встреч, на которой центральный банк будет принимать решение после, а не до решения ФРС. Замедление темпов повышения ставки ФРС, возможно, также повлияет на ЕЦБ", — говорит Карстен Бржески, аналитик ING.

"Снижение общей инфляции, как бы мало оно ни говорило о влиянии повышения ставок, может хотя бы частично снизить срочность продолжения масштабного повышения ставок", — добавляет он.

В ноябре цены в еврозоне выросли слабее ожиданий, на 10,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это указывает на то, что инфляция в блоке, возможно, сформировала вершину, что говорит в пользу замедления повышения ставки ЕЦБ.

Согласно опросу, инфляция сформирует вершину в текущем квартале, составив 10,3%, а затем начнется ее снижение. Но не ожидается, что она достигнет целевого уровня ЕЦБ в 2,0% до 2025 года.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард на предыдущем заседании дала понять, что в декабре банк может представить план сокращения портфеля облигаций, приобретенных по программе покупки активов.

Согласно опросу, в следующем году центральный банк сократит свой баланс на 175 млрд евро, при этом прогнозы варьируются от 75 млрд евро до 600 млрд евро.

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