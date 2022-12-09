МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Решение о расширении периметра НДД можно принимать не раньше конца первого полугодия следующего года, заявил замминистра финансов России Алексей Сазанов, выступая на налоговой конференции "Ведомостей". В Минфине назвали условие исключения ОАЭ из "черного списка" офшоров

"Решение о расширении периметра НДД можно принимать не раньше конца первого полугодия следующего года", — заявил замминистра.

"Надо понимать что режим НДД — это стимул к новой добыче. А в условиях, когда сейчас вводится нефтепродуктовое эмбарго, надо прежде чем расширять практику НДД, надо понимать, что будет с базовой добычей. Если базовая добыча будет сокращаться, никакого смысла в расширении периметра НДД нет. Это как факт", — пояснил Сазанов.

"Поэтому по результатам первого квартала, когда нефтепродуктовое эмбарго вступит в силу, будет понятно, какие объемы первичной переработки у нас будут и насколько будут загружены экспортные мощности по нефти, после этого уже надо принимать решение, а нужно ли нам стимулировать дополнительную добычу", — заявил замминистра.

В иных условиях, по его словам, это можешь стать лишь поводом для налоговой оптимизации: компании будут сокращать добычу на обычных участках, наращивая ее в периметре НДД.

"Конечно, такого арбитража нам надо избежать", — подчеркнул он.