МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Рост объема наличных денег в обращении резко замедлился в России в ноябре после заметной динамики в остальные осенние месяцы, следует из данных Банка России. Банк России отметил рекордный объем снятия наличных в третьем квартале

Так, если за сентябрь этот объем вырос на 929,9 миллиарда рублей, или на 6,5%, а за октябрь – на 331 миллиард рублей, или на 2,2%, то за ноябрь – всего на 69,5 миллиарда рублей, или на 0,4%.

"Снижение роста объема наличных денег в обращении связано со снижением спроса населения на наличные и стабилизацией ситуации в финансовой сфере. Рост процентных ставок по вкладам снижает отток средств населения из банков", — пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Так, согласно данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, сейчас находится на максимуме с июля. По итогам третьей декады ноября она составила 7,295% годовых после 7,061% во второй декаде.