МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Незаконных майнеров в жилых домах научились вычислять по объему энергопотребления и изменению профиля нагрузки, рассказал "Известиям" замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. В Госдуме предложили способ контроля за налогами майнеров

То, что добытчики крипты в жилых домах используют электроэнергию для предпринимательской деятельности, доказать сложно, к тому же майнинг еще не отрегулирован, но в суде доказывают, что жильцы используют электричество не для бытовых нужд. Когда возникают подозрения, в квартиру направляют инспектора, который проверяет энергоустановки, и после этого жильцам либо выставят новый счет по цене электричества для бизнеса, либо доказывают этот факт через суд, объяснил Сниккарс.

Юристы рассказали, что в судебной практике такие дела уже есть. Известно как минимум о десяти случаях успешного взыскания с майнеров разницы в стоимости электроэнергии для населения и бизнеса

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин объяснил, что для признания факта предпринимательской деятельности достаточно установить несоответствие объема потребления электроэнергии со среднемесячной нормой. По его словам, далее энергосбыт в одностороннем порядке меняет тариф и пересчитывает сумму задолженности, а неоплата долга ведет к отключению электроэнергии.

Руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева рассказала, что подозрения вызовет ситуация, при которой жилец, например, потребляет более 30–40 процентов от расхода многоквартирного дома, а также вопросы возникнут из-за резкого роста потребления электроэнергии.