ВАШИНГТОН, 12 дек — ПРАЙМ. Большая часть существующих сейчас криптовалют в конечном счете исчезнет и обесценится, заявил в интервью РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. Следующие годы могут стать худшими для мировой экономики, считает инвестор

Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире и сооснователь инвестфонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджом Соросом. Роджерс является автором ряда книг про инвестиции. Его именем назван Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

"Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля", — считает он.

Роджерс пояснил, что жизнеспособными останутся только выпущенные государствами цифровые валюты, а сами власти будут стремиться установить контроль над обращением криптовалют, которые "могут выжить в качестве торговых средств".

В начале декабря председатель американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бенам заявил, что криптовалюты могут угрожать национальной безопасности США из-за регулярного использования в рамках преступной деятельности. Выступление Бенама было посвящено краху крупной криптовалютной биржи FTX. Крах биржи вызвал волнение в криптоиндустрии, и на этом фоне возникли сомнения в ее будущем.

Американские власти активно выступают за усиление регулирования торговли цифровыми финансовыми активами и обеспечением надзора над платформами, осуществляющими операции с ними.