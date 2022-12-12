МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Правительство России выделит 3,3 миллиарда рублей на детские выплаты малоимущим семьям, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство профинансирует выплаты медработникам за выявление онкологии

Глава кабмина отметил на совещании с зампредами правительства, что на детей в возрасте от трех до семи лет из малоимущих семей будут выплачивать ежемесячные пособия. Кроме того, власти направят более 3,3 миллиарда рублей на осуществление выплат в текущем году, добавил он.

Мишустин подчеркнул, что выплату пособий организуют в соответствии с инициативой президента Владимира Путина.