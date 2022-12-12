Правительство направит средства на выплаты детям из малоимущих семей
Правительство направит регионам 3,3 миллиарда рублй на детские выплаты малоимущим семьям
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МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Правительство России выделит 3,3 миллиарда рублей на детские выплаты малоимущим семьям, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Глава кабмина отметил на совещании с зампредами правительства, что на детей в возрасте от трех до семи лет из малоимущих семей будут выплачивать ежемесячные пособия. Кроме того, власти направят более 3,3 миллиарда рублей на осуществление выплат в текущем году, добавил он.
Мишустин подчеркнул, что выплату пособий организуют в соответствии с инициативой президента Владимира Путина.
https://1prime.ru/finance/20221212/839135414.html
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