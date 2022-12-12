МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Правительство направит свыше 1,4 миллиарда рублей на создание и модернизацию объектов по переработке сельхозпродукции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Степь" собрала рекордный урожай сельхозкультур в 2022 году

"Направим свыше 1 миллиарда 400 миллионов рублей на создание и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции. За счет этих средств будут реализованы продукты в Волгоградской, Калининградской и Смоленской областях, в том числе по глубокой переработке зерна, рыбы, производству сухих молочных продуктов", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин подчеркнул, что такие предприятия являются важной частью успешного развития отечественного сельского хозяйства, надежной гарантией повышения продовольственной безопасности России, обеспечения россиян качественными продуктами питания.

"Мы будем и дальше поддерживать перспективные инвестпроекты в агропроме", — сказал премьер.