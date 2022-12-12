НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — ПРАЙМ. Индия со следующей недели начнет использовать рупию в торговых расчетах с Россией, сообщил глава Федерации индийских экспортных организаций Аджай Сахай. Путин отметил ускорение перехода ЕАЭС на расчеты в нацвалютах

В начале ноября правительство Индии разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики. Как отметило министерство торговли, данные поправки были приняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийских рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской нацвалюты.

Центробанк Индии в середине июля выпустил циркуляр по торговым расчетам между Индией и другими странами в рупиях. Так, индийские импортеры должны производить оплату в национальной валюте, которая будет зачисляться на специальный коррсчет банка-корреспондента страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного поставщика. Из остатков на счете будет производиться выплата экспортерам.

"Ряд вопросов был улажен. Экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов (в рупиях). Торговые расчеты с Россией по новой платежной системе ожидаются со следующей недели по некоторым поставкам", — сказал Сахай изданию Mint.

Как добавил неназванный правительственный чиновник, для облегчения расчетов по международной торговле в рупиях между Индией и Россией пяти-шести банкам было разрешено открывать специальные коррсчета. "Было открыто около 10-11 востро-счетов. Например, в IndusInd Bank открыто шесть востро-счетов, что означает, что шесть разных российских банков открыли счета в этом банке", — сказал правительственный чиновник на условиях анонимности.