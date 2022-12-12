МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Китайские банки в ноябре предоставили новые кредиты в юанях на сумму 1,21 трлн юаней (173,48 млрд долларов). Это больше, чем в октябре, но меньше, чем ожидали аналитики. Денежная база России в узком определении незначительно снизилась

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что новые кредиты в юанях в ноябре вырастут до 1,35 трлн юаней против 615,2 млрд юаней в октябре и против 1,27 трлн юаней годом ранее.

Денежный агрегат М2 в ноябре вырос на 12,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост составит 11,7%. В октябре этот показатель вырос на 11,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Общий объем непогашенных кредитов в юанях в ноябре вырос на 11,0% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 11,1% в октябре. Аналитики ожидали, что рост составит 11,1%.