МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Возврат к печати банкнот номиналом в пять и десять рублей в России в следующем году можно объяснить невысокой стоимостью их изготовления по сравнению с монетами и удобством инкассирования, и это общая тенденция для многих стран мира, прокомментировал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. Китай одумался: кому придется поплясать, когда отменят "ноль-ковид"

Зампред ЦБ Сергей Белов еще в июле говорил, что печать десятирублевой и пятирублевой купюр в РФ может возобновиться в конце года. Глава "Гознака" Аркадий Трачук в интервью газете "Известия" в понедельник допустил, что в следующем году банкноты низких номиналов будут представлены в обороте в большем объеме, чем сейчас. По его словам, сложнее всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублевой купюры, поскольку ее печатали всего один раз — в 1997 году: пришлось поднимать всю техническую документацию и подходить к вопросу так, будто это новое изделие.

"Скорее всего, это связано с чрезвычайно высокой стоимостью производства монет — она значительно выше их номиналов. Вполне возможно, что банкноты можно сделать заметно дешевле, их гораздо удобнее инкассировать, пересчитывать, принимать в торговых автоматах. Это общая ситуация для всех стран мира. Монеты, конечно, сохраняются в обороте, но это скорее дань традиции, чем целесообразности", — прокомментировал Достов.

По данным ЦБ РФ на 1 октября, на банкноты номиналом 10 рублей приходилось 5% от общего количества банкнот, на 50 рублей — 9%, на 100 рублей — 16%. Статистика по купюре номиналом в 5 рублей не представлена. В то же время, на монеты 5 рублей пришлось 5% от общего количества монет, а на 10 рублей — 11%.