НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек — ПРАЙМ. Нижегородская область получит более 640 миллионов рублей в 2023 году на развитие туризма, основной объем средств направят на внедрение туристского кода и грантовую поддержку, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. МЭР распределит средства на вывоз туристов до конца года

Субсидии из федерального бюджета предусмотрены по результатам конкурсных отборов в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Нижегородская область стабильно входит в число наиболее популярных туристических направлений. При этом мы понимаем, что туристы не просто должны побывать у нас, очень важно, чтобы они захотели вернуться. А для этого нужны постоянные улучшения, движение вперед. Хорошие возможности в плане развития отрасли предоставляет национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", — цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

Из общего объема средств, запланированных на 2023 год, на внедрение туристского кода в Нижнем Новгороде и Городце планируется направить около 350 миллионов рублей. На эти средства будут обновляться туристская навигация, вывески и рекламные конструкции, предусмотрены также подсветка зданий и оборудование смотровых площадок. Планируется повысить доступность туристических зон для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Более 250 миллионов рублей планируется направить на грантовую поддержку проектов в туризме, в том числе на создание и развитие пляжей, национальных туристических маршрутов, приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию, организацию зон отдыха, а также на организацию круглогодичного функционирования и расширение доступности плавательных бассейнов.