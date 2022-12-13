МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах после получения официального обращения от властей США о предъявлении ему там уголовных обвинений, Бэнкман-Фрид может быть экстрадирован в Соединенные Штаты, сообщила местная газета Nassau Guardian со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры и министерства по правовым вопросам островов. Reuters сообщил о покупке руководством FTX дорогой недвижимости на Багамах

"Генеральная прокуратура Багамских островов 12 декабря 2022 года объявляет о задержании королевской полицией Багамских островов бывшего гендиректора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Задержание Сэма Бэнкмана-Фрида последовало после получения официального обращения от Соединенных Штатов о том, что там выдвинули уголовные обвинения против него и, скорее всего, запросят его экстрадицию", — говорится в заявлении.

После задержания бывшего главы криптобиржи премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис заявил, что власти государства и США "разделяют интерес в привлечении к ответственности всех лиц, причастных к FTX, которые могли подвести общественность и нарушить закон". Багамские острова планируют продолжить расследование краха FTX.

Ранее FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что гендиректор биржи Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Bloomberg 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX. Bloomberg также сообщало, что Бэнкмана-Фрида допросила полиция Багамских островов.

В начале ноября глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов. После этого, как поясняли РИА Новости эксперты, на крипторынке начался кризис ликвидности — инвесторы начали выводить свои средства. Затем Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX.

Позже Binance сообщила об отказе от поглощения. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов.