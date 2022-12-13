МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Новым партнером карты рассрочки "Халва" от Совкомбанка стала мультиформатная сеть магазинов "Лента". Теперь рассрочка по этой карте доступна на покупки в более 700 магазинах и гипермаркетах "Лента", а также при заказах через сервис экспресс-доставки продуктов, сообщили в банке.

"По данным опросов наших клиентов, федеральная сеть магазинов "Лента" входит в топ-5 самых ожидаемых претендентов на подключение к системе карты рассрочки "Халва". Уверены, что благодаря присоединению "Ленты" к числу наших партнеров, держатели карты смогут продуктивно и выгодно подготовиться к празднованию Нового года", — прокомментировал директор национальной системы рассрочек "Халва" Александр Дворский.

До 8 января 2023 года рассрочка на все покупки в сети составит 18 месяцев. Для получения рассрочки нужно активировать акцию "В Новый год с Халвой".

При оплате товаров из собственных средств внутри партнерской сети карты клиентам начисляется повышенный кешбек: 2% за каждую покупку до 4 999 рублей, 4% за каждую покупку от 5 000 до 9 999 рублей или 6% за каждую покупку от 10 000 рублей.

Держателям "Халвы" также доступна подписка "Халва.Десятка", при подключении которой стандартный период рассрочки возрастает до фиксированных 10 месяцев, а максимальный размер кешбэка достигает 10% (за покупки от 50 000 рублей).