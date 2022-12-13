МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России предоставил брокерам, форекс-дилерам и управляющим компаниям возможность сформировать резервы по заблокированным активам до конца 2023 года, однако воспользоваться этой мерой можно только если компания в течение следующего года не будет принимать решение о выплате дивидендов, говорится в сообщении регулятора. Брокер раскрыл хитрость, как правильно покупать доллары

"Банк России предоставит возможность дилерам, брокерам, форекс-дилерам, управляющим (далее — профессиональные участники) и управляющим компаниям постепенно в течение 2023 года формировать резервы по заблокированным активам (дисконтировать их стоимость) в целях расчета норматива достаточности капитала и расчета собственных средств, при этом заблокированные активы должны быть исключены из расчета норматива краткосрочной ликвидности", — сказано в документе.

Отмечается, что "компании смогут воспользоваться "рассрочкой", если ими в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года не принято решение о выплате дивидендов".