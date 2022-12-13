МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Банк России продлит до июля 2023 года право профучастников рынка ценных бумаг не раскрывать информацию о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, сообщил регулятор. Не шути так! Saxo Bank не зря шокирует мир своими прогнозами

"Меры, которые будут продлены (в том числе в модифицированном формате)… право не раскрывать информацию… о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах профессионального участника, управляющей компании (УК) и негосударственного пенсионного фонда (НПФ), о реорганизации указанных некредитных финансовых организаций, о лицах, контролирующих НПФ, — до 01.07.2023", — говорится в сообщении.

Также Банк России не будет применять до апреля меры воздействия за нарушение требований к программам автоследования и автоконсультирования.

До конца года ЦБ не будет применять меры воздействия в отношении НПФ за нарушение сроков осуществления пенсионных выплат на счета, открытые за пределами Российской Федерации, в случае отсутствия юридической и (или) фактической возможности.

По облигациям, выпущенным иностранной организацией специального назначения и приобретенным до 25 февраля 2022, Банк России разрешит использовать рейтинги национальных рейтинговых агентств, присвоенные российской компании, в интересах которой выпущены такие облигации, также говорится в списке новых мер поддержки профучастников рынка ценных бумаг.

"При отсутствии рейтингов указанной российской компании сохраняется временная возможность использовать рейтинг такой облигации либо ее эмитента по состоянию на 1 февраля 2022 — по 31 декабря 2023 года", — отмечается там же.