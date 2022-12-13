МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) третьего типа в текущих формулировках востребованы розничными инвесторами не будут, заявил журналистам глава НАУФОР Алексей Тимофеев. НАУФОР сообщила об увеличении числа вопросов на тестировании инвесторов

"Когда мы предлагали ИИС-3, а НАУФОР была инициатором концепции ИИС третьего типа, мы говорили об этом как о дополнении семейства ИИС, который был бы комбинацией льгот по ИИС-1 и ИИС-2, но взамен на это был бы более долгосрочным", — сказал он.

"К сожалению, если судить о дискуссии, речь идет о замене ИИС первого и второго типа на ИИС-3. В этом смысле замена трехлетних налоговых льгот на ИИС-3 является отменой налоговых стимулов на фондовом рынке для розничных инвесторов. ИИС третьего типа как он сейчас сформулирован, востребован розничными инвесторами не будет, поэтому он не сработает", — подчеркнул он.

По его словам, НАУФОР направила Минфину свои предложения, как делать ИИС третьего типа более интересными и продаваемыми.

Ассоциация предложила расширить перечень причин, по которым счет может быть закрыт досрочно, так чтобы гражданин не потерял налоговые льготы. В концепции Минфина это возможно при трудных жизненных обстоятельствах, однако профучастники предлагают, например, расширить перечень на приобретение жилья или оплату учебы детей.

Вторая инициатива, которая могла бы инструмент сделать популярным — это возможность снимать до половины средств на срок до полугода. "Гражданин может забирать часть средств и не терять налоговые льготы, если он их вернет. Это делает его более свободным в плане распоряжения", — пояснил Тимофеев.

Банк России сообщал в ноябре, что совместно с правительством намерен улучшать механизм ИИС, в том числе увеличить лимит ежегодных взносов и дать возможность частично снимать деньги, при этом поддержку в виде налоговых льгот регулятор предлагает давать только на инвестиции в российские, а не иностранные активы. В частности, ЦБ РФ планирует внедрить ИИС третьего типа c горизонтом инвестирования десять лет. По таким счетам также будет работать комбинация налоговых льгот, предусмотренных для счетов первого и второго типов. Лимит льготируемого ежегодного пополнения ИИС типа III составит 6% от заработной платы.