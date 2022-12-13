МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) работает над рядом налоговых поправок, решающих проблемы с переходами клиентов между брокерскими компаниями, рассказал журналистам глава НАУФОР Алексей Тимофеев. НАУФОР сообщила об увеличении числа вопросов на тестировании инвесторов

Первая поправка связана с переходами между брокерскими компаниями и решением возникших в связи с этим проблем, в частности, сохранение налогового вычета по ИИС, часть активов с которых была переведена от одного профучастика другому из-за санкций. "Проблема в том, что люди потеряли налоговую льготу, потому что частичное списание с ИИС является нарушением, и таким образом теряют возможность рассчитывать на налоговый вычет", — сказал он.

Вторая проблема, которую профучастники этими же поправками пытаются решить, — увеличение месячного срока для закрытия одного ИИС и открытия другого. "Очень многие, кто открывали два ИИС, не уложились в срок закрытия первого из них в связи с этими переходами", — пояснил он.

Другая проблема — увеличение срока для определения налогооблагаемой базы для клиентов, которые переходили от одного брокера к другому.

"До конца января брокеры должны определить налоговую базу для своих клиентов и удержать или уплатить налоги. Поскольку в ходе перевода клиентов речь шла о 200-300 тысячах клиентов, использование общих правил для определения налоговой базы операционно невозможно. То есть возможности операционно сделать это в течение января не существует — невозможно получить документы, брокерские отчеты от предыдущего брокера, а в ряде случаев речь идет о двух брокерах, потому что клиенты путешествовали из одного брокера в другой, а потом в третий, обработать их и удержать налоги для 200-300 тысяч клиентов невозможно", — сказал он.

"Все эти проблемы решаются. К сожалению, возникли сомнения, что мы сможем их решить до конца года, надеемся, что, если не сможем, то решим их в январе", — заявил Тимофеев.