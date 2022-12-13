МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Жители Ирландии совершили в третьем квартале 2022 года бесконтактные транзакции почти на 4,8 миллиарда евро, что стало рекордом за всю историю наблюдений, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Федерации Ирландии по банковским операциям и платежам (BPFI). Россия ввела санкции против Ирландии

"Бесконтактные платежи на сумму около 4,8 миллиарда евро были совершены в третьем квартале 2022 года, онлайн-платежи и платежи через мобильные банки достигли рекордного уровня, а платежи через чеки опустились до предельно низкого уровня", — сказано в документе.

По данным BPFI, общий объем средств, потраченных в результате бесконтактных операций с июля по сентябрь 2022 года, — 4,8 миллиарда евро за квартал или 52 миллиона евро в день — на 25,8% превышает показатели за аналогичный период в прошлом году. При этом само число бесконтактных транзакций увеличилось на 22,8% до 285,3 миллиона операций.

Статистика по бесконтактным транзакциям в Ирландии ведётся с января 2016 года, отмечается на сайте.