Объем бесконтактных платежей в Ирландии достиг рекордных 4,8 миллиарда евро
Жители Ирландии совершили бесконтактные платежи почти на 4,8 миллиарда евро в 2022 году
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Жители Ирландии совершили в третьем квартале 2022 года бесконтактные транзакции почти на 4,8 миллиарда евро, что стало рекордом за всю историю наблюдений, говорится в документе, опубликованном во вторник на сайте Федерации Ирландии по банковским операциям и платежам (BPFI).
"Бесконтактные платежи на сумму около 4,8 миллиарда евро были совершены в третьем квартале 2022 года, онлайн-платежи и платежи через мобильные банки достигли рекордного уровня, а платежи через чеки опустились до предельно низкого уровня", — сказано в документе.
По данным BPFI, общий объем средств, потраченных в результате бесконтактных операций с июля по сентябрь 2022 года, — 4,8 миллиарда евро за квартал или 52 миллиона евро в день — на 25,8% превышает показатели за аналогичный период в прошлом году. При этом само число бесконтактных транзакций увеличилось на 22,8% до 285,3 миллиона операций.
Статистика по бесконтактным транзакциям в Ирландии ведётся с января 2016 года, отмечается на сайте.
https://1prime.ru/finance/20221213/839159537.html
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