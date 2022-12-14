МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минфин предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования, пишут "Ведомости" со ссылкой на презентацию ведомства. Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда ОМС

Представитель министерства подтвердил, что данная инициатива рассматривается и уточнил, что она еще будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.

В свою очередь, представитель Всероссийского союза страховщиков заявил, что Минфин обсуждает инициативу с рынком. По его словам, власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной. Сейчас оба принципа страхования существуют параллельно.

Собеседник добавил, что Минфин планирует администрирование общей системы возложить на страховщиков, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.

Минздрав пока не получал соответствующих предложений, сообщил его представитель. В Банке России на запрос издания не ответили.