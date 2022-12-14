2022-12-14T08:24:06+03:00

2022-12-14T08:24:06+03:00

2022-12-14T08:24:06+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20221214/839161657.html

Минфин предсказал удвоение инвестиций на финансовом рынке к 2030 году

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНФИН ОЖИДАЕТ РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РФ К 2030 ГОДУ ПОЧТИ В 2 РАЗА, ДО 43 ТРЛН РУБ – СТРАТЕГИЯ ПРАЙМ, 14.12.2022

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60