Минфин ожидает роста инвестиций на финансовом рынке к 2030 году до 43 триллионов рублей
МИНФИН ОЖИДАЕТ РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РФ К 2030 ГОДУ ПОЧТИ В 2 РАЗА, ДО 43 ТРЛН РУБ – СТРАТЕГИЯ
https://1prime.ru/finance/20221214/839161657.html
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МИНФИН ОЖИДАЕТ РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РФ К 2030 ГОДУ ПОЧТИ В 2 РАЗА, ДО 43 ТРЛН РУБ – СТРАТЕГИЯ
https://1prime.ru/finance/20221214/839161657.html
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