МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Москва неизменно остается безусловным лидером среди регионов страны по уровню инвестиционной привлекательности, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Названа сумма, которую оставят должникам на жизнь в 2023 году

Сообщается, что столица возглавила список регионов России по уровню инвестиционной привлекательности по результатам ежегодного исследования. На город приходится 20,5 процента от общей суммы инвестиций всей страны.

"Исследование НРА проводилось в 10-й раз, и столица неизменно остается безусловным лидером среди регионов страны по уровню инвестиционной привлекательности. На Москву приходится 20,5 процента от общей суммы инвестиций России. Только за первые девять месяцев этого года объем вложений в основной капитал города составил 3,4 триллиона рублей, что на 2,7 процента выше показателя за аналогичный период прошлого года", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что в сегодняшних реалиях у бизнеса есть дополнительные возможности занять новые места на рынке, запустить производства в тех сферах, откуда ушли западные инвесторы.

"Столица и дальше будет оставаться российским лидером по кадровому потенциалу, деловому климату, качеству инфраструктуры и развитию новых видов инвестиционных контрактов, таких как государственно-частное партнерство. Москва — это ведущий в стране регион по качеству государственного управления. Рост инвестиций в 2023–2025 годах может достигнуть 8,5 процента, а валовый региональный продукт столицы будет расти темпами не ниже трех процентов", — приводятся в сообщении слова директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина.

Правительство Москвы оказывает инвесторам широкую поддержку. Например, сегодня 140 предприятий имеют специальные статусы, которые дают им право на различные льготы.

"Сегодня столица уже заключила пять офсетов в таких сферах, как выпуск лекарств, медизделий и детского питания. Общий объем вложений по ним достигает 12,9 миллиарда рублей. На очереди еще 10 контрактов, инвестиции по которым составят не менее 6,7 миллиарда рублей", — рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.