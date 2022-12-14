МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" 21 декабря обсудит утверждение инвестиционной программы на 2023 год, а также годового бизнес-плана, следует из материалов компании. Москва осталась самым привлекательным для инвестиций регионом

"Дата проведения заседания совета директоров… эмитента: 21.12.2022… Повестка дня заседания совета директоров… эмитента: 1. Утверждение годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО "СИБУР Холдинг" на 2023 год", — говорится в сообщении.

"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.