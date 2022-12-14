Совдир "Сибура" обсудит инвестпрограмму на 2023 год 21 декабря
Совет директоров "Сибура" обсудит утверждение инвестпрограммы на 2023 год 21 декабря
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Сибура" 21 декабря обсудит утверждение инвестиционной программы на 2023 год, а также годового бизнес-плана, следует из материалов компании.
"Дата проведения заседания совета директоров… эмитента: 21.12.2022… Повестка дня заседания совета директоров… эмитента: 1. Утверждение годового бизнес-плана и годовой инвестиционной программы ПАО "СИБУР Холдинг" на 2023 год", — говорится в сообщении.
"Сибур" — крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.
https://1prime.ru/finance/20221214/839169123.html
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