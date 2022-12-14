МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Отсрочка по уплате страховых взносов в 2022 году позволила бизнесу в России сохранить в обороте в общей сложности 772 миллиарда рублей, график по ее погашению можно сделать более мягким — в течение 12 месяцев с июня 2023 года по май 2024 года, сказал глава Минфина Антон Силуанов на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства. Минфин предсказал удвоение инвестиций на финансовом рынке к 2030 году

"В общей сложности в распоряжении бизнеса в результате применения отсрочки в обороте осталось у предприятий 772 миллиарда рублей", — сказал Силуанов.

Он также добавил, что наиболее востребованной мера стала в следующий отраслях: торговля, сельское хозяйство, строительство, ряд отраслей промышленности.

Силуанов напомнил, что погашение отсрочки за апрель и сентябрь назначено на май и октябрь следующего года.

"В соответствии с вашим (Владимир Владимирович — ред.) поручением, которые вы дали на Санкт-Петербургском экономическом форуме график по отложенным платежам по страховым взносам возможно сделать еще более мягким, более льготным. Погасить отсрочку возможно будет равными долями в течение двенадцати месяцев, начиная с июня следующего года, то есть погашение отсроченных платежей может быть осуществлено с июня 2023 года по май 2024 года", — сказал Силуанов.