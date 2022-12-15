МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Девятое подряд повышение ставки Банка Англии в четверг представляется неизбежным, а инвесторы будут следить за сигналами о том, сколько раз еще ее придется повышать, в то время как экономика скатывается в рецессию, а инфляция держится выше 10%. В Великобритании призвали бороться с врагом, "делающим всех беднее"

После того как в начале ноября Комитет по денежно-кредитной политике повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до максимума с 1989 года, его члены получали как позитивную, так и тревожную информацию о состоянии экономики.

Согласно вышедшим в среду данным, потребительские цены в ноябре выросли меньше, чем ожидали в центральном банке, а опросы компаний указали на ослабление импульса экономики. При этом базовые зарплаты росли самым быстрым темпом с 2001 года (за исключением периода пандемии), что, видимо, беспокоит руководителей Банка Англии, которые наблюдают усиление риска укоренения инфляции.

По прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, в 2023 году британская экономика покажет худшие результаты среди экономик Большой семерки.

В последнее время фунт укреплялся, но проблему инфляции в Великобритании усиливает острый дефицит рабочей силы.

Большинство из 54 опрошенных Reuters на прошлой неделе экономистов ожидают, что Банк Англии повысит ставку на 0,5 процентного пункта, до 14-летнего максимума 3,5%. Инвесторы в основном согласны с этим прогнозом, но учитывают в котировках 25-процентную вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов. Финансист раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться

Банк Англии объявит о своем решении в 12.00 по Гринвичу, через несколько часов после того, как ФРС повысила ставку на половину процентного пунктов и просигнализировала о дальнейшем ужесточении политики в 2023 году.

Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что ключевая ставка Банка Англии достигнет пика на уровне 4,25% к середине 2023 года, но отдельные прогнозы существенно отклоняются от этой срединной оценки.

Член Комитета по денежно-кредитной политике Свати Дхингра говорила в начале декабря, что рост процентных ставок может спровоцировать более глубокую и более продолжительную рецессию, отмечая, что требования повышения оплаты труда вряд ли создадут риск формирования инфляционной спирали. С другой стороны, ее коллега Кэтрин Манн говорила в ноябре, что инфляция вырастет "намного" выше центрального прогноза Банка Англии, который предполагает замедление ниже целевого уровня 2% через два года

Такой разброс мнений отражает неопределенность перспектив экономики в 2023 году и воздействия повышения ставок с декабря прошлого года.

"Денежно-кредитная политика работает с запозданием, поэтому у нас нет полной информации о том, как подействовали принятые Банком Англии до сих пор меры", — сказал экономист Berenberg Bank Каллум Пикеринг.

"После повышения ставки в четверг руководителям банка, наверное, следует сделать небольшую паузу, пока не станет ясно, сохранилась ли в Великобритании серьезная базовая инфляционная проблема", — добавил он.

По словам руководителей Банка Англии, инфляцию в Великобритании поддерживают следующие факторы: дефицит рабочей силы, проблемы внешней торговли и миграции после Brexit, а также резкий рост цен на энергоносители после начала спецоперации России на Украине. Доллар собрался на каникулы. Когда ждать нового витка обвала рубля

В ноябре годовой темп инфляции в Великобритании замедлился до 10,7% с 11,1% в октябре, оказавшись ниже ноябрьского прогноза центрального банка. Вместе с тем рост тарифов в сфере услуг, который, по мнению руководителей Банка Англии, отражает повышательное давление со стороны зарплат, в ноябре остался на октябрьском уровне 6,3%.

"Рост зарплат, ключевой фактор инфляции в сфере услуг, составил около 6%, что вдвое выше, чем необходимо для достижения установленного центральным банком целевого уровня общей инфляции 2%", — сказала аналитик Goldman Sachs Asset Management.

"По нашему мнению, Банк Англии решит повышать ставки в первой половине 2023 года, пока не появятся признаки ослабления импульса инфляции", — добавила она.