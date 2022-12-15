МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк Японии на следующей неделе сохранит крайне низкие процентные ставки и просигнализирует о склонности к мягкой политике, заявив о решимости воздерживаться от сворачивания стимулирования до тех пор, пока не увидит, что экономика страны сможет выдержать удар со стороны замедления роста мировой экономики. США сделают шаг навстречу мировой экономике

Это решение будет принято после того, как в среду Федеральная резервная система вновь повысила ключевую процентную ставку. Банк Японии остается единственным ключевым центральным банком, который не присоединился к общей тенденции ужесточения денежно-кредитной политики в целях борьбы с инфляцией.

Так как экономика Японии только начинает восстанавливаться от последствий пандемии, управляющий Банка Японии Харухико Курода подчеркивает необходимость поддерживать крайне мягкую политику.

Участники рынка и аналитики ожидают, что по результатам двухдневного заседания во вторник, 20 декабря, Банк Японии оставит краткосрочную ставку на уровне 0,1%, а целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций — около нуля. Это политика известна как "контроль кривой доходности" (YCC).

Инвесторы ожидают выступления Куроды по результатам заседания, так как он может подать сигналы о перспективах политики. Они также ожидают, что после завершения полномочий Куроды в апреле следующего года Банк Японии скорректирует свою политику.

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