МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии, чьи имена стали известны в конце ноября. В сумме трое ученых получили 60 миллионов рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку. Награждал деятелей науки глава банка Герман Греф, сообщили в пресс-службе банка.

Лауреатом в номинации "Физический мир" стал академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Оганесян. Премия присуждена за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых химических элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, заложивших перспективы будущих открытий и революционных ядерных технологий.

В номинации "Науки о жизни" премирован академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов. Он получил награду за открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Академик РАН, доктор физико-математических наук Александр Холево стал лауреатом в номинации "Цифровая вселенная" за основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.

Все заявки на премию прошли независимую экспертизу, в которую было вовлечено почти 400 российских и зарубежных ученых. Были сформированы списки финалистов в каждой номинации. Итоговое решение о решения о лауреатах этого года принимал комитет премии, в который вошли академики РАН и специалисты мирового уровня. Сопредседателями комитета, помимо Грефа, стал лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов.