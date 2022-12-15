МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банк России отмечает появление псевдооператоров инвестиционных платформ, которые работают нелегально, без лицензий, при этом с участников, которые хотят привлечь инвесторов, взимается достаточно высокий "входной билет", сказал на конференции в ТПП начальник отдела противодействия нелегальной деятельности главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев. ЦБ дал "рассрочку" по списанию стоимости заблокированных активов

Как указывается на сайте Банка России, оператором инвестиционных платформ (ОИП) может быть хозяйственное общество, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее деятельность по организации привлечения инвестиций.

"Нелегальная деятельность является угрозой не только для граждан, но и для предпринимательского сообщества. Это влияет на доверие граждан к той деятельности, которую ведут предприниматели. С другой стороны, мы фиксируем случаи, когда генерируются риски для самого предпринимателя. У нас нелегальная деятельность следует за трендами", — сказал Балычев.

"Например, появились операторы информационных платформ, которые представляют собой площадку, чтобы граждане могли инвестировать в различные проекты. Соответственно, риски здесь не только для граждан, которые могут потерять средства, но и для самих организаций. Мы наблюдаем случаи, когда подобные псевдоплатформы, которые не имеют разрешения на деятельность со стороны Банка России, активно привлекают представителей юридических лиц, чтобы размещать информацию о них и привлекать фондирование", — отметил он.

Балычев указал, что при этом взимается достаточно высокий "входной билет" для компаний, и если она не проявит осмотрительность, то рискует потерять денежные средства и не достигнет изначальной цели по привлечению денежного фондирования.