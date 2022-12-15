МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,5% с 2% годовых, считает необходимым дальнейшее повышение для достижения целевого уровня инфляции в 2%, следует из заявления регулятора. Банк Англии повысил учетную ставку до 3,5 процента годовых

"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,5%, 2,75% и 2% соответственно с 21 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

"Совет управляющих считает, что процентные ставки по-прежнему должны будут значительно повышаться… с целью обеспечения своевременного возврата уровня инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%", — сообщается в релизе.

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2022 года до 3,4% с 3,1%, ожидавшихся в сентябре, следует из пресс-релиза регулятора.

При этом прогноз на 2023 год был снижен до 0,5% с сентябрьской оценки в 0,9%. Прогноз на 2024 год остался неизменным — 1,9%.

ЕЦБ также повысил свой прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года — ожидает ее теперь на уровне 8,4% вместо ожидавшихся в сентябре 8,1%.

Прогноз роста потребительских цен в еврозоне на 2023 год также повышен — до 6,3% с 5,5%, а на 2024 год — до 3,4% с 2,3%.