ЕЦБ повысил базовую ставку на 2,5 процента годовых в четверг
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,5% с 2% годовых, считает необходимым дальнейшее повышение для достижения целевого уровня инфляции в 2%, следует из заявления регулятора.
"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,5%, 2,75% и 2% соответственно с 21 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.
"Совет управляющих считает, что процентные ставки по-прежнему должны будут значительно повышаться… с целью обеспечения своевременного возврата уровня инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%", — сообщается в релизе.
Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил прогноз роста экономики еврозоны по итогам 2022 года до 3,4% с 3,1%, ожидавшихся в сентябре, следует из пресс-релиза регулятора.
При этом прогноз на 2023 год был снижен до 0,5% с сентябрьской оценки в 0,9%. Прогноз на 2024 год остался неизменным — 1,9%.
ЕЦБ также повысил свой прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года — ожидает ее теперь на уровне 8,4% вместо ожидавшихся в сентябре 8,1%.
Прогноз роста потребительских цен в еврозоне на 2023 год также повышен — до 6,3% с 5,5%, а на 2024 год — до 3,4% с 2,3%.
https://1prime.ru/finance/20221215/839187213.html