МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по стратегическому развитию и нацпроектам призвал расширить программу инфраструктурных облигаций. Путин предложил создать электронные площадки по торговле энергоресурсами

По его словам, в настоящее время общий объем реализуемых проектов вырос до 150 миллиардов рублей.

"Предлагаю в ближайшее время удвоить эту сумму", — сказал Путин.

Кроме того, глава государства призвал кабмин в начале наступающего года провести в открытом формате конкурс по инфраструктурным кредитам из бюджета.

Помимо этого, Путин предложил выделить дополнительные 250 миллиардов рублей развитие на транспортных, логистических и жилищно-коммунальных сетей