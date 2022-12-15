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2022
https://1prime.ru/finance/20221215/839188556.html
Путин призвал удвоить программу инфраструктурных облигаций
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Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по стратегическому развитию и нацпроектам призвал расширить программу инфраструктурных облигаций. По его словам, в настоящее время... ПРАЙМ, 15.12.2022
рынки, финансы, облигации, новости, владимир путин, облигации, финансовый рынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по стратегическому развитию и нацпроектам призвал расширить программу инфраструктурных облигаций.
По его словам, в настоящее время общий объем реализуемых проектов вырос до 150 миллиардов рублей.
"Предлагаю в ближайшее время удвоить эту сумму", — сказал Путин.
Кроме того, глава государства призвал кабмин в начале наступающего года провести в открытом формате конкурс по инфраструктурным кредитам из бюджета.
Помимо этого, Путин предложил выделить дополнительные 250 миллиардов рублей развитие на транспортных, логистических и жилищно-коммунальных сетей