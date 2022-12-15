МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Меры по привлечению граждан для участия в финансовом рынке со стороны Минфина и Банка России будут реализованы в первом полугодии 2023 года, сказал глава Минфина Антон Силуанов. Финансист раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться

"Мы развиваем дополнительные стимулы по участию граждан на финансовом рынке, имею в виду российские финансовые инструменты. Здесь мы тоже используем налоговые преференции, налоговые стимулы для того, чтобы создавать у наших граждан такие мотивации для участия на финансовом рынке, и, соответственно, гарантии с тем, чтобы это были надежные, проверенные финансовые активы. В этом направлении у нас с Центральным банком идет совместная работа и подготовлены соответствующие проекты решений. Мы в первом полугодии следующего года их по плану должны реализовать", — сказал министр на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента России Владимира Путина.

Он также напомнил, что еще одной мерой по стимулированию участия граждан в финансовом рынке является программа долгосрочных сбережений.

В начале декабря Минфин России подготовил программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей ежегодно, софинансированием взносов в объеме до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой внесенных средств — на 2,8 миллиона рублей.

Ранее Минфин внес в правительство проект Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года. Как указано в сообщении министерства, одним из вопросом стратегии является разработка программы долгосрочных сбережений.