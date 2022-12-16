Правительство направит средства на Мурманский транспортный узел
Кабмин направит 37,7 миллиарда рублей на строительство Мурманского транспортного узла
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось направить в 2022-2024 годах на строительство железной дороги к порту Лавна в Мурманской области 37,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кабмина.
"На строительство железной дороги к порту Лавна в Мурманской области, где возводится одноименный угольный терминал, в 2022-2024 годах будет направлено около 37,7 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Уточняется, что протяженность железной дороги составит 49,7 километра от станции Выходной до станции Лавна. Одна из главных задач новой линии — обслуживание угольного перегрузочного комплекса мощностью 18 миллионов тонн в год. Также планируется возвести мост через реку Тулому и подходы к порту.
Завершение нового участка железной дороги намечено на конец 2024 года. К этому же сроку на заявленную мощность должен выйти угольный терминал.
Строительство железнодорожной линии станет первым этапом комплексного развития Мурманского транспортного узла. Работа идет в рамках федерального проекта "Развитие железнодорожных подходов к морским портам Северо-Западного бассейна".
https://1prime.ru/finance/20221216/839196532.html
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