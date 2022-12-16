Reuters указал на признак слабости британского центробанка
Reuters назвал снижение курса британского фунта сигналом о слабости Банка Англии
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Скольжение фунта по наклонной плоскости после ужесточения денежно-кредитной политики в Великобритании стало сигналом о том, что Банк Англии может стать первым из западных центральных банков, который в ожидании углубления экономического спада засомневается в возможности дальнейшего повышения ставок, даже если инфляция в то время будет превышать установленный им целевой уровень. Об этом пишет издание Reuters.
Верно ли это предположение или нет, но оно основано на глубоких разногласиях между членами Комитета по денежно-кредитной политике и уязвимости Великобритании перед начинающимся экономическим спадом, которая четко проявилась в сентябре, когда правительство предложило план бюджета, отмечается в сообщении.
На этой неделе ФРС, ЕЦБ, Швейцарский национальный банк и Банк Англии повысили процентные ставки на половину процентного пункта, и каждый из них просигнализировал о намерении продолжить ужесточение политики.
При этом сигналы первых трех банков указывали на их решимость, а тон центрального банка Великобритании был иным.
https://1prime.ru/finance/20221216/839197557.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.