МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Скольжение фунта по наклонной плоскости после ужесточения денежно-кредитной политики в Великобритании стало сигналом о том, что Банк Англии может стать первым из западных центральных банков, который в ожидании углубления экономического спада засомневается в возможности дальнейшего повышения ставок, даже если инфляция в то время будет превышать установленный им целевой уровень. Об этом пишет издание Reuters. Британский фунт упал после повышения ставки Банком Англии

Верно ли это предположение или нет, но оно основано на глубоких разногласиях между членами Комитета по денежно-кредитной политике и уязвимости Великобритании перед начинающимся экономическим спадом, которая четко проявилась в сентябре, когда правительство предложило план бюджета, отмечается в сообщении.

На этой неделе ФРС, ЕЦБ, Швейцарский национальный банк и Банк Англии повысили процентные ставки на половину процентного пункта, и каждый из них просигнализировал о намерении продолжить ужесточение политики.

При этом сигналы первых трех банков указывали на их решимость, а тон центрального банка Великобритании был иным.