МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. О традиционном для конца года ралли на финансовых рынках можно забыть. Ведущие центробанки четко и во всеуслышание заявили: борьба с инфляцией еще далеко не окончена, пишет агентство Reuters. Банк Англии улучшил прогноз по снижению ВВП Британии в четвертом квартале

В среду и четверг провели заседание центробанки США, еврозоны, Великобритании и Швейцарии, и все они снизили темпы активных повышений ставок. Но их посыл был не таким, как хотели услышать рынки, которые в последние недели сильно росли из-за предположений о достижении пика инфляции и процентных ставок.

ЕЦБ в четверг повысил ставки на 50 б. п., а перед этим для укрощения инфляции два раза подряд повышал их на 75 б. п. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что какое-то время будут продолжаться повышения ставок на 50 базисных пунктов и что ЕЦБ еще "не разворачивает" курс.

Рынки гособлигаций попали под удар. Цены снизились, и доходность двухлетних гособлигаций Германии, чувствительных к ставкам, выросла на 24 б. п., что является ее максимальным повышением за один день с 2008 года.

Стоимость заимствований в Италии на момент написания статьи выросла почти на 30 б. п. до 4,13%, тогда как рынки акций Европы просели почти на 3%, а на Уолл-стрит снижение составило 2%.

"Реакция европейских рынков облигаций очень резкая", — отмечает Антуан Лесне, директор по стратегии и анализу на рынках Европы, Ближнего Востока и Азии в бизнесе State Street SPDR ETF. Инфляция в еврозоне замедлилась до 10,1 процента

В еврозоне в ноябре инфляция слегка сократилась и в годовом выражении составила 10%. Рынок предположил, что ЕЦБ может отойти от борьбы с растущими ценами.

"Рынок в последние недели слишком воодушевился относительно зоны евро… теперь они меняют цены с учетом того факта, что ЕЦБ сохранит жесткий настрой", — добавил Лесне.

Эд Хатчингс, директор по ставкам в Aviva Investors, предполагает, что облигации с периферии Европы теперь "будут испытывать сложности", а европейские облигации в целом будут получать несколько меньше поддержки.

Тем временем глава ФРС США Джером Пауэлл в среду предупредил, что недавние признаки возможного замедления инфляции в США пока не внушают уверенности в том, что битва выиграна.

"Забудьте о ралли Санта-Класуса…ФРС в это Рождество больше похожа на Гринча", — считает Джон Липер, информационный директор Titan Asset Management.

S&P 500 в четверг достиг минимума за месяц. Во вторник индекс подскочил на 2,76% до максимума за три месяца, поскольку неожиданно маленькое повышение потребительских цен подстегнуло надежды на то, что ФРС может вскоре сбавить обороты при повышении ставок. В этом году S&P лишился 16%.

Глава центробанка Швейцарии Томас Джордан тоже выступил после повышения ставок на 50 б. п., сказав, что пока еще рано "давать сигнал отбоя" относительно инфляции.

"Есть ощущение, что ключевым центробанкам, и ФРС в том числе, приходится противостоять представлениям успокоившегося рынка о том, что пик ставок пройден", — отмечает Хетал Мехта, старший экономист по Европе в Legal & General Investment Management. Глава ФРС назвал дальнейшее повышение ставок в США уместным

Свежие данные показали, что инфляция в США и Европе несколько ослабла, и это вызвало снижение доходности облигаций с многолетних максимумов, а S&P 500 вырос более чем на 10% с октябрьского минимума.

Хотя доходность 10-летних казначейских облигаций США все еще может по итогам года набрать 200 б. п., она в 4-м квартале потеряла 32 б. п. Это, вероятно, будет самым большим квартальным снижением с начала 2020 года. Доходность ключевых облигаций Германии тоже в этом году снизилась на 200 б. п. и находится почти на 50 б. п. ниже многолетнего максимума в 2,5%, достигнутого в октябре.

Такие резкие колебания приводят к смягчению финансовых условий, которые центробанки так стараются ужесточить, чтобы сдержать инфляцию.

Лагард, выступая в четверг на пресс-конференции, сослалась на финансовые условия и сказала, что необходимо дальнейшее ужесточение.

"Рыночное ралли приведет к смягчению финансовых условий, что противоречит идее о том, что им (законодателям — ред.) нужно вывести процентные ставки на ограничительную территорию", — добавил Мехта.