МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу вновь оставил ключевую ставку без изменения – на уровне 7,5 процента годовых.

Флаг на здании Центрального банка РФ

Банк России повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке

"Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", — говорится в заявлении регулятора.

Такого результата ожидало большинство опрошенных экспертов и аналитиков. 

В конце февраля Центробанк РФ экстренно повысил ставку до рекордных 20 процентов для сдерживания инфляции и снижения волатильности на финансовом рынке после введения западными странами антироссийских санкций. 

С весны ЦБ начал постепенное снижение ставки, 16 октября она опустилась до 7,5 процента годовых. На прошлом заседании, которое состоялось 28 октября, Банк России впервые с марта не стал менять ставку.