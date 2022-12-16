Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента
Банк России вновь оставил ключевую ставку без изменений – на уровне 7,5 процента годовых
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ.Банк России на заседании в пятницу вновь оставил ключевую ставку без изменения – на уровне 7,5 процента годовых.
"Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", — говорится в заявлении регулятора.
Такого результата ожидало большинство опрошенных экспертов и аналитиков.
В конце февраля Центробанк РФ экстренно повысил ставку до рекордных 20 процентов для сдерживания инфляции и снижения волатильности на финансовом рынке после введения западными странами антироссийских санкций.
С весны ЦБ начал постепенное снижение ставки, 16 октября она опустилась до 7,5 процента годовых. На прошлом заседании, которое состоялось 28 октября, Банк России впервые с марта не стал менять ставку.
https://1prime.ru/finance/20221216/839201196.html
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