МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Банк России на заседании в пятницу вновь оставил ключевую ставку без изменения – на уровне 7,5 процента годовых. Банк России повторил нейтральный сигнал по ключевой ставке

"Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", — говорится в заявлении регулятора.

Такого результата ожидало большинство опрошенных экспертов и аналитиков.

В конце февраля Центробанк РФ экстренно повысил ставку до рекордных 20 процентов для сдерживания инфляции и снижения волатильности на финансовом рынке после введения западными странами антироссийских санкций.

С весны ЦБ начал постепенное снижение ставки, 16 октября она опустилась до 7,5 процента годовых. На прошлом заседании, которое состоялось 28 октября, Банк России впервые с марта не стал менять ставку.